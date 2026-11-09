Представлен мини-ПК Thunderobot MIX NEO на Core Ultra 7 256V

Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных ПК моделью MIX NEO, которая получила корпус с габаритами 128:128:53,5 мм, объёмом 0,9 литра и массой 480 граммов. Новинка также характеризуется 8-ядерным 8-поточным процессором Intel Core Ultra 7 256V с тактовой частотой до 4,8 ГГц, графическим ускорителем Arc Graphics 140V с частотой до 1.95 ГГц и нейроускорителем с производительностью до 47 TOPS, 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X-8533, накопителем с интерфейсом PCIe Gen3 вместимостью 512 ГБ или PCIe Gen4 на 1 ТБ, системой охлаждения с шумом не более 29,5 дБА, двумя слотами M.2 2280, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, портом USB-C (40 Гбит/с), двумя разъемами USB-A на 10 Гбит/с и 3,5-мм аудиогнездом спереди, двумя разъемами USB-A (480 Мбит/с), интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также двумя портами RJ-45 со скоростью 2,5 Гбит/с на задней панели. Цена конфигураций на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 675 и 750 долларов соответственно.