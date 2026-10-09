Представлен безвентиляторный корпус Akasa Euler MX2

Компания Akasa объявила о выходе компьютерного корпуса Euler MX2, который представляет собой безвентиляторную модель форм-фактора формата Mini-ITX. Новинка характеризуется поддержкой чипов Intel нескольких поколений с тепловыделением до 35 Вт, объемом 5,2 литра и габаритами 272,6:205:92,6 мм, конструкцией из анодированного алюминия, поддержкой материнских плат Intel Socket V/H Mini-ITX, встроенным блоком питания, двумя отсеками 2,5-дюймовых устройств толщиной до 9,5 мм, двумя интерфейсами USB-A со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с спереди, а также двумя последовательными COM-портами сзади. Цена Akasa Euler MX2 составляет 200 евро.

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