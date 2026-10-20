Стартовал предзаказ на корпус ID-Cooling FLOW 500

ID-Cooling открыла приём предварительных заказов на корпус FLOW 500 формата micro-ATX. Стоимость новинки варьируется от 269 до 389 юаней, что по актуальному эталонному курсу соответствует примерно 40–58 долларам США. Версия с передней решёткой из берёзового дерева обойдётся покупателю дороже. Конструкция FLOW 500 предусматривает размещение блока питания в передней части, а основной акцент сделан на эффективной вентиляции — этим решение отличается от классических корпусов Mid-Tower. Вынос блока питания вперёд освобождает пространство в главном отсеке и позволяет установить компактную материнскую плату. Модель поддерживает платы micro-ATX, поэтому она будет востребована в небольших игровых или универсальных сборках, где требуется дискретная видеокарта и полноразмерные комплектующие расширения. Указанный разброс цен подразумевает несколько вариантов оформления или конфигураций, однако в опубликованном перечне не уточняется комплектация вентиляторами и полный набор аксессуаров для каждой версии. Деревянная решётка выступает визуальной альтернативой сетчатым и стеклянным передним панелям, типичным для игровых корпусов.

Подобное дизайнерское решение может привлечь сборщиков, которым нужен настольный компьютер с менее выраженной игровой эстетикой, но влияние на циркуляцию воздуха зависит от степени открытости решётки и схемы установки вентиляторов за ней. Переднюю панель с отделкой под дерево не стоит воспринимать как выполненную из цельного массива или обладающую особыми акустическими свойствами, если производитель не подтвердит материал и конструкцию. Предзаказ на корпус предполагал внесение предоплаты и был ограничен крайним сроком покупки примерно 20 октября. Это локальная рекламная акция, которая не гарантирует международную доступность или дату глобального запуска. Цена составляет порядка 40–58 долларов, однако стоимость доставки, налоги и региональное ценообразование способны существенно изменить итоговую сумму. Поскольку в описании товара в результатах поиска отсутствует полная таблица размеров и совместимости, лучше не строить предположений о поддержке конкретных длин видеокарт, высоты процессорных кулеров, размещения радиаторов или форматов блоков питания.

Это принципиально важные проверки для любой конструкции с фронтальным расположением блока питания. Перед подбором комплектующих следует изучить полную таблицу совместимости от производителя, особенно при использовании длинной видеокарты или крупного радиатора. Ключевое достоинство FLOW 500 — сочетание поддержки компактных материнских плат, переднего размещения блока питания и более привлекательной опциональной лицевой панели, а также относительно невысокая стартовая цена на китайском рынке. Для оценки прокладки кабелей, удобства сборки, температур и уровня шума потребуются независимые обзоры. Цена предзаказа не отражает производительность, и продукт следует рассматривать в сравнении с той конкретной конфигурацией оборудования, которую он способен вместить.
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