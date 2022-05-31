ADATA XPG анонсировала корпус среднего размера VALOR AIR

ADATA XPG анонсировала корпус среднего размера VALOR AIR.

VALOR AIR — это корпус с оптимизированным воздушным потоком. Он оснащен боковой панелью из закаленного стекла. Несмотря на компактный размер, XPG VALOR AIR имеет достаточно внутреннего пространства для комплектующих. Благодаря оптимизированной динамике воздушного потока, достаточному пространству и дизайнерскому чутью он предлагает идеальный баланс между формой и функциональностью. Новинка поддерживает установку видеокарты длиной до 335 мм, блоки питания длиной от 160 мм до 180 мм и кулер высотой до 166 мм. Есть пылевые фильтры на магнитах. Кроме того, реализована возможность установки 360-мм радиатора на переднюю панель.

XPG VALOR AIR поставляется с тремя предустановленными 120-мм вентиляторами спереди и 120-мм вентилятором сзади. Корпус поддерживает материнские платы форм-факторов Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

XPG VALOR AIR доступен в черном и белом цветах. Стоимость корпуса производитель не раскрывает.

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