ADATA XPG выпускает комплект INFAREX состоящий из мыши и коврика для нее

ADATA также запустила свой комбинированный набор из игровой мыши INFAREX M10 и игрового коврика INFAREX R10. Оба устройства оснащены эффектами освещения RGB, так что пользователи могут создавать оптимальную атмосферу и захватывать свои игровые события.Оба M10 и R10 спроектированы с учетом удобства для пользователя, чтобы гарантировать, что игра остается приятным опытом даже после длительных сеансов. INFAREX M10 имеет 3200 DPI оптическеский датчик, а также встроенный переключатель DPI, который дает игрокам максимальную точность, точность и гибкость при прицеливании. Эргономичный дизайн мыши был создан при помощи профессиональных геймеров и помогает защитить от боли запястья и от двойных нажатий.