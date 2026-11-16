Keychron представила необычную мышку T1 HE

Компания Keychron представила новую беспроводную трекбольную мышь T1 HE — в отличие от первой модели производителя, Nape Pro, новинка получила более привычную конструкцию, похожую на устройства Logitech и Kensington. Шар диаметром 34 мм расположен сбоку корпуса, что должно обеспечить более удобное положение руки. Главная особенность Keychron T1 HE — возможность регулировать положение трекбола с учётом размера ладони и длины пальцев. Для этого на нижней стороне корпуса предусмотрены два поворотных регулятора, отвечающих за горизонтальное и вертикальное смещение шара. Его также можно выдвигать и убирать обратно. Диапазон регулировки составляет всего несколько миллиметров, однако даже такие небольшие изменения могут заметно повысить удобство при длительном использовании.

Keychron T1 HE уже доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине компании за 60 долларов — покупателям предложат три варианта оформления (чёрный, белый и полупрозрачный). Мышь оснащена оптическим сенсором с регулируемой чувствительностью от 100 до 2400 DPI. Менять настройки можно с помощью отдельной кнопки, переключающей заранее установленные уровни, или через фирменное программное обеспечение Keychron Launcher. Последнее также позволяет переназначать кнопки и создавать макросы. В общем и целом мышка выглядит достаточно привлекательно, особенно если вы хотите много работать за компьютером, но чтобы рука при этом не уставала в кисти.