ADATA получила шесть наград Red Dot Design Awards

ADATA Technology сегодня получила шесть наград Red Dot Design Awards за превосходный дизайн продукта. Среди лауреатов премии XPG CASTER и SLAYER DDR5 DRAM, мыши XPG ALPHA и PRIMER, а также внешние твердотельные накопители (SSD) ADATA ELITE SE920 и SE880.

«От трех победителей Red Dot в прошлом году до шести победителей в этом году ADATA продемонстрировала свое непоколебимое внимание к дизайну продукта как ключевому аспекту взаимодействия с пользователем» — сказал Ибсен Чен, старший директор по маркетингу продуктов ADATA. «Будь то DRAM, игровые мыши или внешние твердотельные накопители, мы не только предлагаем пользователям необходимую производительность и функциональность, но и подходящий промышленный дизайн, который привлекает их на эмоциональном уровне». Премия Red Dot Design Award — это всемирно признанная награда, которая присуждается инновационным компаниям, воздает должное превосходному дизайну и, в конечном счете, признает тех, кто отвечает за тенденции завтрашнего дня. Международное жюри, состоящее из экспертов в области дизайна с различным опытом, оценивает каждое представление по существу.
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