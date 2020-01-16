ADATA представила 27 дюймовый монитор

На прошедшей выставке CES, ADATA представила множество новых продуктов, накопители, ноутбуки и игровые системы. Одним из новых продуктов стал монитор XPG Photon. В ней использована новая технология изображения.

Игровой монитор ADATA XPG Photon использует 27 дюймовую IPS панель с новой технологией Vivid Color Eye-Safe Display от PixelDisplays Inc. Производитель утверждает, что технология уменьшит нагрузку на глаза во время ночных игровых сессий. Разрешение экрана 4K с частотой обновления 144 Гц.

Крепеж имеет треугольную форму с со встроенным светодиодом. Подставка монитора не как у обычных моделей, какие мы привыкли видеть. Он имеет форму рычага с возможностью регулировки в любом положении.