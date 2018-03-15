ADATA представила линейку игровых продуктов

13 марта в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена игровой линейке продуктов ADATA.

Мероприятие от ADATA — редкий случай для нашей страны. Это связано с тем, что многие сотрудники работают в Тайпее. В честь такого события приехал сам президент компании — Шелли Чен.

Большая часть времени была посвящена игровым продуктам, но помимо этого речь зашла о высокоскоростных SSD, беспроводных зарядках и многом другом.

Оперативная память с RGB подсветкой и жидкостным охлаждением

Компания ADATA выпускает свои геймерские продукты под отдельным брендом — XPG. Одним из них стал модуль памяти SPECTRIX D80. Он оснащен системой жидкостного охлаждения, которая позволяет снижать температуру более чем на 25%, а также имеет RGB-подсветку, позволяющая дополнить внешний вид системного блока. SPECTRIX D41 же имеет высокую производительность и RGB подсветку, которой можно управлять через приложение RGB Sync.

Наушники EMIX H30 и EMIX I30

Наушники EMIX H30 идут в комплекте вместе с усилителем SOLOX F30. Гарнитура EMIX H30 оснащена большими 53-мм излучателями звука. Усилитель SOLOX F30 имеет различные разъемы, четыре аудио режима и виртуальный 7.1-канальный звук.

Также были представлены и наушники-вкладыши EMIX I30, обладающие системой 5.2-канального звучания, которая обеспечивает правдоподобный объемный звук.

Высокоскоростные SSD NVMe PCIe SX8200

SSD — одно из основных направлений компании, в которой они делают успею. Они показали твердотельный накопитель ADATA SX8200 с интерфейсом PCIe Gen3x4 и скоростью чтения до 3200 МБ/с.

Беспроводное зарядное устройство CW0050

Одним из самых интресных новинок компании стала беспроводная зарядка CW0050 с толщиной в 6 мм. Она поддерживает Qi зарядку, а значит смартфон будет заряжаться особенно быстро.

Внешние жесткие диски

ADATA также показала внешние жесткие диски в стильном тонком корпусе — HDD HV300 и 1ТБ SSD SE730H с разъемом USB Type-C.