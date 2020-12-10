ADATA представила вместительный корпус XPG DEFENDER PRO

ADATA представила вместительный корпус XPG DEFENDER PRO с широкими возможностями для моддинга. Корпус отличается стильным дизайном. Передняя панель оснащена магнитной сеткой, а боковая панель выполнена из закаленного стекла.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, CEB и EEB. В XPG DEFENDER PRO достаточно места для установки видеокарты длиной до 380 мм, а кулер высотой до 170 мм.

XPG DEFENDER PRO оснащен тремя предустановленными вентиляторами XPG VENTO 120 ARGB. Всего можно установить до 7 вентиляторов. Корпус поддерживает радиатор охлаждения до 360 мм на переднюю панель и 240 мм на верхнюю.

Порты ввода предлагают два USB 3.0, кнопку управления подсветкой, аудиоразъем и кнопку питания. Для 2,5 и 3,5 дюймовых накопителей есть по два кронштейна.

Когда корпус XPG DEFENDER PRO появится в продаже не сообщается.
Комментарии и отзывы ADATA XPG DEFENDER PRO
Обзоры:
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Лучший тихий корпус. AeroCool Cylon BlackЛучший тихий корпус. AeroCool Cylon Black
Новости:
Представлен модульный ПК Razer Tomahawk Gaming Desktop

Компания Razer пополнила ассортимент модульных игровых десктопов моделью Tomahawk Gaming Desktop, которая...
Корпус Fractal Meshify 2 XL поддерживает платы SSI-EEB

Компания Fractal пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Meshify 2 XL, которая может похвастаться подде...
Представлен мини-ПК GIGABYTE Brix на AMD Ryzen 4000U

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент неттопов Brix тремя моделями, основанными на аппаратной платформе...
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабраОбзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра
Samsung представила Galaxy S20 FE...
Samsung представила Galaxy S20 FEНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung планирует п...
Xiaomi работает над 30-дюймовым изогнуты...
Xiaomi работает над 30-дюймовым изогнутыКитайская компания Xiaomi работает над новым изогнутым монитором. По слухам сети, этот новый монитор може...
Лучший чехол для Huawei P Smart 2020...
Лучший чехол для Huawei P Smart 2020Очень часто пользователи при покупке смартфона отказываются от приобретения аксессуаров защитного типа, т...
Флагман OnePlus 8T показали на живом фот...
Флагман OnePlus 8T показали на живом фотВчера компания OnePlus опубликовала фото коробки смартфона OnePlus 8T, а теперь поделилась живым фото сам...
Apple похвасталась возможностями камеры ...
Apple похвасталась возможностями камеры Компания Apple опубликовала видео под названием Experiments V: Dark Universe, которое демонстрирует возмо...
Alphacool представляет водоблок Eisblock...
Alphacool представляет водоблок EisblockAlphacool представляет водоблок Eisblock Aurora Acetal GPX-N для видеокарт RTX 3080 и RTX 3090. Конструкц...
Представлен игровой монитор LG 27GN800 с...
Представлен игровой монитор LG 27GN800 сLG добавила в свой ассортимент новый монитор с частотой обновления экрана 144 Гц и Nano IPS панелью. Разм...
NVIDIA RTX 3090 потребляет много энергии...
NVIDIA RTX 3090 потребляет много энергииНекоторое время назад на просторах интернета уже активно обсуждали тот факт, что видеокарта NVIDIA RTX 30...
Компания Emtek представила видеокарту Xe...
Компания Emtek представила видеокарту XeЮжнокорейская компания Emtek анонсировала видеокарту Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC D6X 24GB. Модель...
Бюджетный Realme Narzo 20A получил АКБ н...
Бюджетный Realme Narzo 20A получил АКБ нКомпания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Narzo 20A, которая получила довольно н...
Неттоп EliteMini BOX X400 получил CPU AM...
Неттоп EliteMini BOX X400 получил CPU AMКитайская компания MINISFORUM представила неттоп EliteMini BOX X400, который может похвастаться высокой п...
Realme 7/7 Pro запущен в Европе...
Realme 7/7 Pro запущен в ЕвропеСегодня Realme провела виртуальное мероприятие, где были анонсированы Realme 7 и Realme 7 Pro. ...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для теста
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
Обзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и паденийОбзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и падений
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor