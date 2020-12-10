ADATA представила вместительный корпус XPG DEFENDER PRO с широкими возможностями для моддинга. Корпус отличается стильным дизайном. Передняя панель оснащена магнитной сеткой, а боковая панель выполнена из закаленного стекла.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, CEB и EEB. В XPG DEFENDER PRO достаточно места для установки видеокарты длиной до 380 мм, а кулер высотой до 170 мм.

XPG DEFENDER PRO оснащен тремя предустановленными вентиляторами XPG VENTO 120 ARGB. Всего можно установить до 7 вентиляторов. Корпус поддерживает радиатор охлаждения до 360 мм на переднюю панель и 240 мм на верхнюю.

Порты ввода предлагают два USB 3.0, кнопку управления подсветкой, аудиоразъем и кнопку питания. Для 2,5 и 3,5 дюймовых накопителей есть по два кронштейна.

Когда корпус XPG DEFENDER PRO появится в продаже не сообщается.