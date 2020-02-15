ADATA вышла на рынок корпусов для ПК

Компания ADATA вышла на рынок корпусов представив ADATA XPG Battlecruiser. Корпус практически состоит из стекла - боковые стороны, верхняя и передняя панель выполнены из закаленного стекла.

Корпус поставляется с четырьмя 120 мм ARGB вентиляторами, три спереди и один сзади. Модель поддерживает установку материнских плат от Mini-ITX до E-ATX форм-фактора. Присутствуют посадочные места под 2,5 и 3,5 дюймовые диски.

Производитель сделал удобным крепление блока питания, установив съемный кронштейн. Передняя панель оборудована двумя портами USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.1 Type-C, кнопкой управления RGB, аудиоразъемом и кнопкой питания.

Максимальная высота кулера для процессора 170 см, длина видеокарты до 400 мм. Корпус позволяет установить 240,280, 360 мм спереди и 240/360 мм сверху.