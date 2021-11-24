AGON by AOC выпускает игровой монитор Q27G2S-EU

Один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и ИТ-аксессуаров - AGON by AOC - представляет AOC GAMING Q27G2S - EU, блестящий игровой монитор, подходящий для современных искателей приключений на игровой сцене. Модель Q27G2S / EU с диагональю 68,6 см (27 дюймов) может похвастаться 10-битной IPS-панелью для широкой цветовой гаммы, разрешением QHD для четких деталей и частотой обновления 165 Гц для динамичных соревновательных игр.

AGON от AOC встречает искателей приключений очень привлекательной композицией: игровой монитор, прекрасно гармонирующий с аппаратными характеристиками современного игрового ПК. Разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей) в настоящее время является идеальным выбором для геймеров, которые хотят перейти от Full HD, но также хотят достичь высокой частоты кадров с помощью своих графических процессоров. Размер дисплея 27 дюймов идеально подходит для этого разрешения, обеспечивая четкое, резкое изображение и очень удобную плотность пикселей 109 ppi, не требующую масштабирования.

Q27G2S / EU от AOC GAMING поставляется с панелью IPS с удобными широкими углами обзора. Благодаря 10-битной глубине цвета панель может воспроизводить 1,07 миллиарда цветов и показывает точные цветовые переходы без цветовых полос (в зависимости от визуального содержимого и применяемого сжатия). Его панель IPS также обеспечивает широкий охват цветовой гаммы и исключительную точность цветопередачи: отличные функции для начинающих ютуберов или стримеров, которые хотят редактировать свои кадры и делиться ими со своими сообществами, или просто хочет наслаждаться контентом - будь то игра или фильм.

Q27G2S / EU поддерживает Adaptive-Sync и совместим с NVIDIA G-SYNC, поэтому частоту кадров графического процессора можно согласовать с частотой обновления монитора, устраняя разрывы и заикания из-за несоответствия кадров. Низкая задержка ввода монитора делает визуальную обратную связь с действиями игроков почти мгновенно, отражая их быстрые, судорожные рефлексы.
Комментарии и отзывы AGON GAMING Q27G2S-EU
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