AKAI представила новые телевизоры с разумными ценами

Сегодня достаточно известный на весь мир бренд AKAI официально представил свой новый модельный ряд телевизором на 2024 год, которые получили передовые технологии, превосходное качество изображения и звука, а также, что на самом деле очень важно, доступные цены. Например, в Серии 500 потенциальные покупатели получают не просто телевизор, а действительно умное устройство на базе операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой AKAI, голосовым помощником и полноценным магазином приложений Google Play. Под капотом у телевизоров этой серии расположен достаточно производительный мобильный процессор, а пульт дистанционного управления получил ряд кнопок, которые можно запрограммировать для быстрого запуска отдельных приложений, например.

При этом новые модели TA32BH500 и TA32BF550 оказались крайне доступными — цены стартуют от 14 990 рублей, тогда как более крупные по диагонали версии TA43BU500 и TA50BU500 обойдутся в 24 990 рублей и выше. Ещё у производителя есть Серия 700 и Серия 900 — с диагональю вплоть до 75 дюймов, более высоким качеством звука, поддержкой переменной частоты кадров и высокой частоты обновления матрицы, QLED-дисплеями и не только. Перечень преимуществ у этих моделей тоже внушительный, при этом цена позволяет получить действительно качественное решение за деньги, которые не так уж сильно бьют по семейному бюджету. Отличная новость для тех, кто давно хотел себе новый телевизор, но боялся больших расходов.
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