AKG представила микрофон за 99 долларов для стримеров

Теперь у вас будет лучший выбор доступных микрофонов, если вы захотите начать прямую трансляцию или записать свой первый подкаст. AKG достаточно незаметно выпустила микрофон Ara, конденсаторный USB-микрофон за 99 долларов, явно предназначенный для стримеров и других пользователей, которые хотят начать записывать что-либо или вещать в прямом эфире без необходимости вкладывать значительные средства в аппаратуру. В данном случае у вас есть только два шаблона захвата (только фронтальный и всенаправленный) по сравнению с четырьмя у микрофона Lyra за 155 долларов, и вы ограничены частотой дискретизации 96 кГц вместо 192 кГц у более дорогой модели. Однако это может не быть серьезной проблемой, если вы сжимаете аудио для потоковой передачи и загрузки. Кроме того, вы по-прежнему получите некоторые общие преимущества, такие как варианты монтажа и выход для наушников для мониторинга самой записи.

Микрофон работает с любым компьютером или мобильным устройством, поддерживающим звук по USB. И что самое приятное, Ara уже доступен — пока что в России микрофон в свободном доступе я не нашёл, но в ближайшее время он точно появится. Будет ли это более выгодной покупкой по сравнению с его наиболее очевидным конкурентом, Blue's Yeti Nano, — достаточно сложный вопрос на самом деле. У вас не будет программных эффектов Yeti Nano или более яркого дизайна (что важно для стримеров), но вы также получите более высокую частоту дискретизации, чем у Blue (48 кГц). Так что выбор в итоге за пользователем.