CMF представила портативную колонку Speaker S

По словам CMF, обе колонки используют алгоритм настройки звука, который анализирует воспроизводимый контент и в реальном времени корректирует звучание и эквализацию. А в приложении Nothing X можно активировать режимы Ultra Bass для усиления басов и Wide Soundstage для расширения звуковой сцены. Ещё колонки поддерживают объединение нескольких устройств в единую аудиосистему. Для стереозвучания потребуются две колонки одной модели, а функция Party Mode, основанная на технологии Auracast, позволяет подключать два и более совместимых устройств, в том числе колонки других производителей. Для быстрого подключения предусмотрены NFC, Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, плюс каждая колонка может одновременно поддерживать соединение с двумя устройствами.