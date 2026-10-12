CMF представила портативную колонку Speaker S

Компания CMF представила свои первые портативные колонки — Speaker S и Speaker M. Обе модели получили необычный дизайн с вытянутым корпусом, круглыми решётками динамиков и небольшим регулятором контрастного цвета. CMF Speaker S — младшая модель в линейке. Она оснащена широкополосным динамиком диаметром 45 мм и двумя пассивными излучателями. Максимальная номинальная мощность составляет 10 Вт, а диапазон воспроизводимых частот — от 70 Гц до 20 кГц. Более крупная CMF Speaker M получила отдельный низкочастотный динамик мощностью 25 Вт и высокочастотный динамик на 10 Вт. Благодаря этому суммарная номинальная мощность достигает 35 Вт, а нижняя граница частотного диапазона опускается до 60 Гц.

По словам CMF, обе колонки используют алгоритм настройки звука, который анализирует воспроизводимый контент и в реальном времени корректирует звучание и эквализацию. А в приложении Nothing X можно активировать режимы Ultra Bass для усиления басов и Wide Soundstage для расширения звуковой сцены. Ещё колонки поддерживают объединение нескольких устройств в единую аудиосистему. Для стереозвучания потребуются две колонки одной модели, а функция Party Mode, основанная на технологии Auracast, позволяет подключать два и более совместимых устройств, в том числе колонки других производителей. Для быстрого подключения предусмотрены NFC, Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, плюс каждая колонка может одновременно поддерживать соединение с двумя устройствами.