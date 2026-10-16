Обзор саундбара Toshiba M510WR

Комплектация и подключение

Очень часто телевизоры звучат пресно: диалоги теряются на общем фоне, спецэффекты кажутся плоскими, а музыкальное сопровождение в сценах сливается в общую кашу. Все это из-за того, что в телевизорах большое внимание уделяют изображению, а динамики устанавливаются по остаточному принципу, да и места внутри тонкого корпуса не хватает. Решить вопрос со звуком позволяет саундбар, который размещается рядом с телевизором, подключается к нему через HDMI eARC и кардинально преображает звуковую сцену, а самое главное, меняет восприятие фильмов. Сегодня мы детально рассмотрим саундбар Toshiba M510WR с поддержкой технологий Dolby Atmos и DTS:X, с 5.1-канальным звуком и мощностью 580 Вт.Toshiba M510WR поставляется в коробке из плотного картона, внутри которой саундбар и комплектующие надежно зафиксированы в палете и защищены. В комплект входят две тыловые колонки, сабвуфер, пульт с батарейками, кабель HDMI, документация.

Внешний вид

После распаковки систему нужно расставить в комнате и подключить. Тыловые колонки оптимально разместить по краям дивана. Кстати, большинство современных саундбаров используют только виртуальный объемный звук – наличие же колонок в Toshiba M510WR расширяет сцену и буквально обволакивает, помещая зрителя в эпицентр происходящего.Следующим подключается сабвуфер. Он в этой звуковой схеме отвечает за басы и то, как будут ощущаться спецэффекты. Сам саундбар к телевизору оптимально подключить по HDMI: все современные модели сейчас поддерживают CEC, обеспечивая совместное управление акустикой и телевизором в общем системном меню, а также регулируя громкость общим пультом ДУ.Выдержана акустика в минималистичном японском стиле. В оформлении преобладает черный цвет без броских декоративных элементов. Такая система будет хорошо смотреться в любом интерьере.

У саундбара Toshiba M510WR традиционный формат исполнения – корпус вытянутой формы длиной 900 мм. Верхняя часть имеет текстуру под шлифованный металл, лицевую сторону занимает акустическая панель с мелкими ячейками, скрывающая динамики. У него три широкополосных излучателя по 60 Вт.

На верхней грани корпуса расположена группа механических кнопок. С системой также можно взаимодействовать с помощью комплектного пульта ДУ. На тыльной стороне – панель интерфейсных разъемов, состоящая из HDMI ARC, оптического аудиовыхода, USB. Также саундбар поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth 5.4.

Габариты сабвуфера составляют 340х320х155 мм. Корпус выполнен из МДФ с тканевой сеткой на передней стороне и крупным фазоинвертором сбоку. За счет массы в 5,55 кг он устойчиво стоит на полу и в басовитых сценах не вибрирует. Обычно ставится сбоку от тумбы под телевизор или рядом со стеной.

Пара тыловых колонок выполнена в общей выдержанной стилистике. На передней панели у них защитный экран, обтянутый тканью. Габариты корпуса – 150х91х60 мм.

Тесты

Общая акустическая группа саундбара Toshiba M510WR включает два высокочастотных излучателя, пять широкополосных и 6,5-дюймовый сабвуфер. За счет такой комплектации с отдельным сабвуфером и двумя тыловыми колонками – это полноценная 5.1-канальная система с объемным и насыщенным звучанием. Звук заполняет все пространство, и сама сцена передается так, как ее задумал звукорежиссер. Ключевые диалоги и основную сцену слышим четко перед собой, а эффекты или то, что происходит на фоне, звучит со стороны спины или сбоку. Общая мощность системы – 580 Вт, и этого с большим запасом хватает для типовой квартиры.

Toshiba M510WR поддерживает современные технологии Dolby Atmos и DTS:X, которые распределяют многоканальный звук между колонками и учитывают реализацию звуковых эффектов как отдельных объектов с расположением их в пространстве. Помимо этого, саундбар поддерживает аудиоформаты Dolby THD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master, DTS-Decoder, PCM, Multich PCM.Поделюсь впечатлениями о саундбаре после просмотра некоторых фильмов. Для начала – «Топ Ган: Мэверик». В этом фильме много сцен, в которых домашний кинотеатр может «поиграть мускулами», и есть возможность проверить, как показывает себя технология Dolby Atmos. Например, в сценах, где летают самолеты, благодаря Toshiba M510WR можно четко понимать траекторию полета гиперзвукового DarkStar. Еще один фильм – «Маска» – да, тот самый фильм, с выхода которого прошло уже достаточно времени, но в нем отлично сделан звуковой дизайн с четким направлением звука и разделением звуковых спецэффектов и диалогов. Например, в сценах, где идет перевоплощение главного героя, выдается мультяшный звук торнадо, который перемещается по комнате. Благодаря саундбару можно, закрыв глаза, точно ощутить его движение и смену положения в комнате. Понравилось, как показала себя акустика в «Сказке о ведьме» – мюзикле с музыкальными инструментами и насыщенными вокальными сценами. Эпизод с движением Эльфабы на метле шикарен – звук ветра, мощный вокал, партитура.

Отдельно проверил работу Toshiba M510WR с игровой консолью. С HDMI ARC телевизор, консоль и саундбар объединяются в общую группу. Достаточно нажать на кнопку PS на геймпаде, после чего включается телевизор, акустика и сама приставка. Консоль, которую я использую, нативно поддерживает обе технологии – Dolby Atmos и DTS:X. Важно не забыть перейти в настройки, задать в типе акустики «Саундбар» и включить технологию Dolby. Разница в качестве звучания по сравнению со встроенными в телевизор колонками очень наглядна по детализации, насыщенности и объему сцены. За время тестирования я поиграл в Ace Combat 8, полетав в кабине современных боевых самолетов, и полностью погрузился в происходящее на экране. Хорошо себя показал саундбар в хардкорном шутере Active Matter, позволяя точно определять источники опасности, направления выстрелов и шум противников с последующим позиционированием для их устранения.

Несмотря на то, что саундбар Toshiba M510WR может работать с любым телевизором, предлагая актуальный набор проводных интерфейсов, в паре с ТВ Toshiba он позволяет получить дополнительное преимущество в виде поддержки ИИ-стабилизатора звука REGZA AI Sound Harmonizer. С этой технологией динамики саундбара и телевизора работают синхронно. Телевизор органично встраивается в общую звуковую сцену и дополнительно улучшает позиционирование звука.

Также производитель внедрил в саундбар технологию ИИ, для которой есть отдельный режим эквалайзера. При выборе он моментально адаптирует параметры звучания и пресет под тип воспроизводимого контента. Помимо него доступны другие режимы эквалайзера – Кино (расширенная сцена и улучшенная динамика для спецэффектов), Музыка, Новости (для просмотра эфирной сетки телеканалов или подкастов), Игры, Ночь (уменьшение резкости и смягчение пиковых шумов).

Итоги

Плюсы:

5.1-канальный звук с Dolby Atmos, DTS:X и физическими тыловыми колонками;

Сабвуфер 6,5 дюймов с возможностью ощутить басы в сценах;

Семь предустановленных режимов эквалайзера под разный тип контента;

Общий пульт для телевизора Toshiba и саундбара;

Поддержка технологии REGZA AI Sound Harmonizer;

Строгий внешний вид и корпус, выполненный в технике кигуми, создающий мультисенсорное звуковое восприятие.