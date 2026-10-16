Sony выпустила музыкальный плеер из золота

Компания Sony представила сразу три новых портативных медиаплеера Walkman, но их стоимость выглядит неоправданно высокой. Цены начинаются с 1900 долларов за NW-ZX900 и достигают 5899 долларов за NW-WM1ZM3 с позолоченным корпусом (да, производитель решил выпустить музыкальный плеер в корпусе из золота в 2026 году). Между ними расположилась модель NW-WM1AM3 стоимостью 3000 долларов — она практически идентична старшей версии, но лишена броского золотистого оформления. Впрочем, это не первая попытка Sony выпустить медиаплеер с обилием золота. Предыдущую модель NW-WM1ZM2 сейчас можно приобрести со скидкой за 2600 долларов, что теперь можно назвать выгодной покупкой.

При этом все три устройства ориентированы на аудиофилов, что вполне соответствует их стоимости. Каждый плеер оснащён фирменным движком Sony DSD (Direct Stream Digital) Remastering Engine, который преобразует стандартный PCM-аудиосигнал в поток DSD с частотой 11,2 МГц. По утверждению компании, это позволяет добиться звучания, более близкого к аналоговому. Кроме того, задняя часть корпуса всех моделей имеет позолоченное покрытие, которое должно уменьшать электромагнитные помехи и уровень шумов. Более дорогие Walkman NW-WM1ZM3 и NW-WM1AM3 также получили проводку из бескислородной меди (OFC), припаянную вручную, и усовершенствованную схему питания для дополнительного снижения шумов. Фрезерованный медный блок изолирует цифровые цепи от аналоговых, помогая ограничить возможные помехи между ними.
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