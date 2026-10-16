Sony выпустила музыкальный плеер из золота

При этом все три устройства ориентированы на аудиофилов, что вполне соответствует их стоимости. Каждый плеер оснащён фирменным движком Sony DSD (Direct Stream Digital) Remastering Engine, который преобразует стандартный PCM-аудиосигнал в поток DSD с частотой 11,2 МГц. По утверждению компании, это позволяет добиться звучания, более близкого к аналоговому. Кроме того, задняя часть корпуса всех моделей имеет позолоченное покрытие, которое должно уменьшать электромагнитные помехи и уровень шумов. Более дорогие Walkman NW-WM1ZM3 и NW-WM1AM3 также получили проводку из бескислородной меди (OFC), припаянную вручную, и усовершенствованную схему питания для дополнительного снижения шумов. Фрезерованный медный блок изолирует цифровые цепи от аналоговых, помогая ограничить возможные помехи между ними.