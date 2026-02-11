Обзор SVEN SB-2065. Доступный 100 Вт саундбар с HDMI ARC…

Коробка в характерном оформлении, внутри которой саундбар надежно зафиксирован и дополнительно защищен. Комплект включает силовой кабель, HDMI-кабель, пульт ДУ с батарейками, дюбеля, руководство пользователя, разметочная таблица для проведения монтажа на стену, гарантийный талон.
Лицевая панель с металлической сеткой. За ней расположены два широкополосных излучателя, а акустическая группа тут дополнена еще встроенным сабвуфером, направленным вниз. Общая мощность 100 Вт и ее с запасом под типовую комнату в квартире или частном доме.
На верхней панели справа расположена группа сенсорных кнопок, отмеченных в виде пиктограмм. Аккуратно и не выделяются на общем фоне.
Внизу шесть прорезиненных ножек, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности. Отмеченный выше низкочастотный излучатель скрыт под защитной сеткой. Оставляемого внизу зазора достаточно чтобы выдавал гулкий и глубокий бас.
С тыльной стороны SVEN SB-2065 два крепежных ушка под дюбеля. Для упрощения монтажа на стене в комплекте есть разметка. Также учтена возможность подключения кабелей при близком размещении со стеной. Все разъемы находятся в углублениях.
Набор включает вход AUX, USB с поддержкой воспроизведения музыкальных файлов с внешнего накопителя, HDMI ARC, оптический SPDIF. По соседству гнездо питания и с другой части корпуса отверстие фазоинвертора, направленное назад. По центру наклейка с техническими данными.
На лицевой стороне под металлической сеткой светодиодный индикатор активности, а также ИК-приемник. В комплекте с устройством идет пульт ДУ. Он компактен, включает кнопки для смены источника воспроизведения, перевода в беззвучный режим, переключения треков, изменения громкости, смены между тремя предустановленными профилями эквалайзера: новости, музыка и фильмы.
Телевизоры без поддержки HDMI CEC подключаем аудиокабелем или с помощью оптического кабеля. Актуальные же модели сейчас даже в недорогом сегменте уже поддерживают интерфейс и с ними оптимально соединение провести с помощью HDMI. В такой связке игровая приставка, ТВ-модуль, а также просто воспроизведение эфирной сетки каналов или контента от приложений смарт ТВ, саундбар станет одним целым. Передача звука будет идти без задержек, включение или отключение ТВ, приставки будет автоматически управлять питанием на всей группе, это же касается управления громкостью и переключение будет при взаимодействии с любого из устройств, входящих в активную группу. На выходе получаем минимально возможное количество кабелей, упрощения монтажа и общее удобство эксплуатации.
Акустическая группа SVEN SB-2065 включает два широкополосных динамика мощностью 25 Вт, один низкочастотный мощностью 50 Вт. Отдельный динамик под низкие частоты в саундбарах есть далеко не всегда, здесь же получаем эффектное звучание без отдельного сабвуфера.
Хотя в нашем случае используется телевизор среднего ценового сегмента, но качество звучания заметно у тестируемого саундбара лучше, чем у встроенных в телевизор колонках. Достаточно детализированный звук, хорошо передает спецэффекты в фильмах и играх. Использовали его с консолью PlayStation 5, со смарт ТВ просматривая ролики со стриминговых площадок, а также при просмотре эфирных каналов. Встроенными профилями эквалайзера можно корректировать баланс между частотами, в режиме НОВОСТИ – акцентируются средние частоты, в МУЗЫКА – верхние, а в ФИЛЬМЫ - средние и низкие.