Обзор SVEN SB-2065. Доступный 100 Вт саундбар с HDMI ARC

Для того чтобы в полной мере насладиться просмотром фильмов и сериалов на телевизоре или атмосферой при игре на консоли, удобно расположившись на диване нужна дополнительная акустика. И есть два основных пути для решения этого вопроса: AV-ресивер с группой колонок или саундбар. Первый вариант будет дороже и потребует больше место для монтажа, а во втором можно подобрать достойные решения и при выборе нужно обратить внимание на несколько ключевых моментов. Современный саундбар должен быть оснащен цифровым интерфейсом HDMI ARC, он упрощает подключение, обеспечивает передачу звука в высоком битрейте, дает возможность совместного управления группой устройств. Изучаемый сегодня SVEN SB-2065 поддерживает этот интерфейс и не только его, оснащен группой динамиков с насыщенным и объемным звучанием. Сегодня мы рассмотрим его детально и поделимся опытом эксплуатации.

Комплектация

комплектация SVEN SB-2065

Коробка в характерном оформлении, внутри которой саундбар надежно зафиксирован и дополнительно защищен. Комплект включает силовой кабель, HDMI-кабель, пульт ДУ с батарейками, дюбеля, руководство пользователя, разметочная таблица для проведения монтажа на стену, гарантийный талон.

комплектация SVEN SB-2065

Внешний вид

Сдержанный и продуманный по внешнему исполнению саундбар, который гармонично будет смотреться в интерьере. Он, как и большая часть акустики этого типа, вытянут по горизонтали, его форма обтекаема.

внешний вид SVEN SB-2065

Лицевая панель с металлической сеткой. За ней расположены два широкополосных излучателя, а акустическая группа тут дополнена еще встроенным сабвуфером, направленным вниз. Общая мощность 100 Вт и ее с запасом под типовую комнату в квартире или частном доме.

внешний вид SVEN SB-2065

На верхней панели справа расположена группа сенсорных кнопок, отмеченных в виде пиктограмм. Аккуратно и не выделяются на общем фоне.

внешний вид SVEN SB-2065

Внизу шесть прорезиненных ножек, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности. Отмеченный выше низкочастотный излучатель скрыт под защитной сеткой. Оставляемого внизу зазора достаточно чтобы выдавал гулкий и глубокий бас.

внешний вид SVEN SB-2065

С тыльной стороны SVEN SB-2065 два крепежных ушка под дюбеля. Для упрощения монтажа на стене в комплекте есть разметка. Также учтена возможность подключения кабелей при близком размещении со стеной. Все разъемы находятся в углублениях.

внешний вид SVEN SB-2065

Набор включает вход AUX, USB с поддержкой воспроизведения музыкальных файлов с внешнего накопителя, HDMI ARC, оптический SPDIF. По соседству гнездо питания и с другой части корпуса отверстие фазоинвертора, направленное назад. По центру наклейка с техническими данными.

внешний вид SVEN SB-2065

На лицевой стороне под металлической сеткой светодиодный индикатор активности, а также ИК-приемник. В комплекте с устройством идет пульт ДУ. Он компактен, включает кнопки для смены источника воспроизведения, перевода в беззвучный режим, переключения треков, изменения громкости, смены между тремя предустановленными профилями эквалайзера: новости, музыка и фильмы.

Тесты

Несмотря на то что такой формат акустики больше ориентирован под телевизор, он также может выступать и отдельной системой с проводными и беспроводными интерфейсами. Это 3.5 мм аудиокабель и Bluetooth, можно подключить планшет, смартфон или использовать с ноутбуком или ПК. В последнем сценарии габариты позволят разместить на типовом рабочем столе рядом с монитором.

тесты SVEN SB-2065

Телевизоры без поддержки HDMI CEC подключаем аудиокабелем или с помощью оптического кабеля. Актуальные же модели сейчас даже в недорогом сегменте уже поддерживают интерфейс и с ними оптимально соединение провести с помощью HDMI. В такой связке игровая приставка, ТВ-модуль, а также просто воспроизведение эфирной сетки каналов или контента от приложений смарт ТВ, саундбар станет одним целым. Передача звука будет идти без задержек, включение или отключение ТВ, приставки будет автоматически управлять питанием на всей группе, это же касается управления громкостью и переключение будет при взаимодействии с любого из устройств, входящих в активную группу. На выходе получаем минимально возможное количество кабелей, упрощения монтажа и общее удобство эксплуатации.

тесты SVEN SB-2065

Акустическая группа SVEN SB-2065 включает два широкополосных динамика мощностью 25 Вт, один низкочастотный мощностью 50 Вт. Отдельный динамик под низкие частоты в саундбарах есть далеко не всегда, здесь же получаем эффектное звучание без отдельного сабвуфера.

тесты SVEN SB-2065

Хотя в нашем случае используется телевизор среднего ценового сегмента, но качество звучания заметно у тестируемого саундбара лучше, чем у встроенных в телевизор колонках. Достаточно детализированный звук, хорошо передает спецэффекты в фильмах и играх. Использовали его с консолью PlayStation 5, со смарт ТВ просматривая ролики со стриминговых площадок, а также при просмотре эфирных каналов. Встроенными профилями эквалайзера можно корректировать баланс между частотами, в режиме НОВОСТИ – акцентируются средние частоты, в МУЗЫКА – верхние, а в ФИЛЬМЫ - средние и низкие.

Итоги

SVEN SB-2065 – хорошо сбалансированный саундбар с HDMI ARC и другими актуальными интерфейсами с мощностью 100 Вт. Аккуратное внешнее исполнение, пульт ДУ в комплекте, акустическая группа из трех динамиков, пульт ДУ, возможность размещения на стене, Bluetooth.
