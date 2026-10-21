Из-за сбоя прошивки колонка Google загрузила 200 ГБ за сутки

Владельцы умных колонок Google Home Speaker столкнулись с необычной проблемой — устройства непрерывно загружают в фоновом режиме сотни гигабайт данных. Предположительно, проблема связана с тем, что колонки не могут корректно загрузить и установить обновление прошивки — один из пользователей Reddit обнаружил, что его устройство расходует более 200 ГБ трафика в сутки. К счастью, Google уже знает о проблеме. В комментарии для издания 9to5Google представители компании сообщили, что исправление уже развёртывается и должно устранить неполадку у пользователей в самое ближайшее время. При этом большинство жалоб касается новой модели Google Home Speaker, однако пока неизвестно, насколько широко распространилась ошибка на другие модели колонок.

При этом пользователи из сети отмечают, что другое устройство Home Speaker за последний месяц скачало всего 2 ГБ данных — для сравнения, у колонки, столкнувшейся с проблемой, за тот же период этот показатель достиг 132 ГБ. Особенно серьёзной ситуация может оказаться для пользователей с ограниченным тарифным планом на интернет, так как из-за ошибки в прошивке колонка способна быстро израсходовать весь доступный лимит трафика. При этом владелец может даже не заметить происходящего, если не проверяет регулярно, сколько данных потребляют подключённые устройства. Примечательно, что сама Google пока что ничего не говорит о причинах данного сбоя, так что на текущий момент можно лишь предполагать, что дело в сбое загрузки прошивки.