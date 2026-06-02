Обзор W-KING T9-2. Яркая портативная система мощностью 80 Вт

Сегодня у нас в центре внимания сравнительно крупная портативная колонка W-KING T9-2, серьезный агрегат, как в вопросе мощности выводимого звука, так и предлагаемых возможностей. Ее сложнее будет носить ежедневно с собой, но зато с ее помощью можно устроить вечеринку. Мощность 80 Вт и в пике до 180 Вт, глубокий бас Bass Reflex Tube, до 10 часов времени автономной работы, поддержка карты памяти и флешки.

Обзор W-KING T9-2

Комплектация

Упаковка из плотного картона с полиграфией. Внутри она надежно зафиксирована и защищена от тряски при перевозке. В комплекте USB-кабель и аудиокабель с нейлоновой оплеткой, руководство пользователя.

комплектация W-KING T9-2

Внешний вид

Выглядит очень эффектно, напоминая те что привыкли видеть на сцене во время выступлений. Лицевую часть занимает металлическая сетка за которой располагаются два динамика с кольцевой подсветкой.

внешний вид W-KING T9-2

В библиотеке доступно сразу 7 динамических эффектов с разными цветами. Есть как те в которых цвета сменяют последовательно друг друга, так и те что мерцают в так воспроизводимой музыки.

внешний вид W-KING T9-2

Весит 4.5 килограмма. Для упрощения переноски и обеспечения портативности в верхней части ручка из плотного кожзама. Она удобно складывается и при желании можно будет даже полностью снять.

внешний вид W-KING T9-2

Наиболее комфортно размещать вертикально, для этого в основании четыре прорезиненные ножки.

внешний вид W-KING T9-2

Горизонтальное тоже возможно, на одной из грани компактные прорезиненные накладки.

внешний вид W-KING T9-2

При вертикальном размещении организован удобный доступ к панели управления, напоминающий у W-KING T9-2 диджейский пульт. Круглый регулятор громкости с круговой подсветкой синего цвета и по три прорезиненные кнопки по краям.

внешний вид W-KING T9-2

На тыльной стороне панель разъемов, включающая полноразмерный USB, USB-C для зарядки, 3.5 мм AUX, слот для карты памяти microSD. Есть скрытая кнопка для перезагрузки. В нижней части отверстие фазоинвертора.

внешний вид W-KING T9-2

Корпус с защитой IPX5. Колонка может выдержать брызги воды и дает владельцу достаточно времени чтобы унести под навес если начался дождь.

внешний вид W-KING T9-2

В аудиосистеме используется связка из 2 высокочастотных твитеров 31 мм, двух низкочастотных 102 мм и пассивного фазоинвертора. Диапазон воспроизводимых частот до 450 Гц до 15 КГц.

Тесты

Как рассмотренная ранее колонка W-KING X10, здесь разъем USB Type-A можно использовать для зарядки смартфона или аксессуаров. Но из отличий W-KING T9-2 здесь он также связан со встроенным MP3-плеером, позволяя воспроизводить треки без подключения к смартфону. Аудиофайлы в популярных кодеках и форматах записываем на карту памяти формата microSD или флешку. Удобно и независимо от качества работы мобильного или интернет-провайдера. Мы как пример, брали ее на время тренировок на улице, а также на время поездки детей на выпускной.

тесты W-KING T9-2

Все просто с проводным подключением, в комплекте предусмотрели кабель с нейлоновой оплеткой. Но удобнее и актуальнее, особенно с учетом того что смартфоны сейчас без аудиоразъема, будет режим Bluetooth. Тут спецификация 5.0 с кодеками SBC и AAC. Поиск запускается автоматически сразу при включении, приоритет для соединения с ранее подключенным устройством, если его нет – стартует сопряжение. Заявлено подключение к одному источнику двух таких колонок для достижения стереоэффекта.

Оценивая звуковую сцену начну с главного для нее – громкости. В условиях помещения на максимальном уровне она создает ощутимое давление, выкручивал на максимум только на короткое время – стали побаливать уши от громкости и создавал явный дискомфорт для соседей. На высоких уровнях место ей на даче или улице, как пример небольшое дворовое мероприятие. Сам звук басовитый и раскатистый бас, при этом середина остается читаемой, и немного зажатые высокие частоты. Серьезный акцент на бас делает технология Bass Reflux Tube.

Актуальная заряд аккумулятора отображается светодиодным индикатором шагом в 30%. Емкость 3.6В 10200 мАч / 7.2В 5100 мАч. В зависимости от режима активности использования подсветки и громкости получали 7-10 часов работы.

Итоги

W-KING T9-2 – яркая, мощная и долгоиграющая портативная колонка для дачи, улицы и пляжа. Актуальный набор источников воспроизведения, длительное время автономной работы и зарядка по USB-C, удобная панель управления, подсветка с выбором эффектов, эргономичная ручка для переноски, защита от воды IPX5.
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