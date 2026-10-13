Представлена умная колонка Apple HomePod mini 2

Компания Apple пополнила ассортимент умных колонок моделью HomePod mini 2, которая оценена в 150 долларов. Новинка характеризуется платформой Apple S10, технологией вычислительной обработки звука для оптимизации динамического диапазона и громкости, поддержкой кругового звучания на 360 градусов, поддержкой объёмного звучания с четырьмя колонками, подсветкой в такт музыке Sound Glow, улучшенным голосовым помощником Siri AI, возможностью управления гаджетами умного дома через голосовые команды, а также черной, белой, синей, зеленой и розовой расцветками корпуса. Старт продаж колонки намечен на 30 октября. Отметим, что предыдущее поколение было дешевле на 50 долларов.