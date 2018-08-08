ALLDOCUBE KNote 5 идеален в работе

Многие пользователи уверены, что планшет создан исключительно для поглощения контента — просмотра видео, чтения книг, игр и прочих развлекательных задач. Однако, на планшете ALLDOCUBE KNote 5 вы с удовольствием можете работать с текстом, таблицами или базами данных, отвечать на письма в почтовом клиенте и так далее. Конечно, данный продукт идеально подходит и для развлечений, ведь посмотреть фильм вы сможете на большом дисплее с диагональю 11,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек. Для большинства пользователей этого планшета хватит с запасом для всех задач в повседневной жизни, плюс здесь есть отличная аппаратная клавиатура для работы с текстом и набора информации. За свои деньги это лучшее устройство в сегменте, особенно если вы не боитесь покупать продукцию компаний не из тройки лидеров.