AMD объявляет о поддержке FreeSync на выбранных телевизорах Samsung QLED

На прошлой неделе мы сообщали, что Samsung начала поддержку FreeSync для телевизоров моделей 2018 Samsung UHDTV (Q6FN, Q7FN, Q8FN, Q9FN, NU8000), новейшая прошивка работает в комбинации с ПК, Xbox S или One X.Сегодня AMD и Samsung объявили о поддержке технологии Radeon FreeSync в новом телевизоре Samsung QLED 55 "до 82", и теперь доступен сверхбольшой и качественный 4K игровой процесс в совершенно новом формате. Samsung - первая компания, которая использует передовую технологию Radeon FreeSync.