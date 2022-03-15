AMD предоставила официальную поддержку Ryzen 5000 для материнских плат на чипсетах серии 300

AMD объявила о том, что официально поддерживает настольные процессоры Ryzen 5000 «Zen 3» для самых старых материнских плат Socket AM4, основанных на моделях чипсетов AMD 300-й серии — X370, B350 и A320.

Компания сотрудничает с OEM-производителями материнских плат, чтобы продвигать обновления прошивки UEFI с поддержкой. В дополнение к Ryzen 5000 разработчик также добавит поддержку Ryzen 3000 и Ryzen 4000 «Zen 2» по всем направлениям. Обновления прошивки материнской платы, добавляющие поддержку Ryzen 5000, будут содержать микрокод AGESA V2 PI 1.2.0.7, поэтому ищите эту версию AGESA в журнале изменений обновления прошивки. AMD ожидает, что поставщики материнских плат начнут выпускать эти обновления с мая 2022 года.