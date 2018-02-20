AMD выпустит решение Ryzen V1000 SoC для Intel Gemini Lake

2017 год стал годом роста AMD во всем, что касается процессоров. От начального уровня до класса энтузиастов с Threadripper и Epyc. С выпуском Ryzen 2000G и обновлениями Zen + в апреле. Они не останавливаются на достигнутом, теперь вы можете добавить к этому разработку SoC, поскольку маломощный встроенный рынок по-прежнему остался нетронутым, встретите Ryzen V1000.На веб-сайте AdvenTech показана материнская плата с процессором AMD Ryzen Embedded V1000, предварительная страница продукта для SOM-5871 была найдена на btw, но показывается встроенная линейка SoC R-серии на основе того же самого Zen Core, AMD V1000 SoC.