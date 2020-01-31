AOC 22B2H порадовал тонкими рамками

Сейчас многие пользователи говорят о том, что им хочется получить именно доступный монитор с подходящей диагональю, который при этом будет обладать тонкими рамками. Это очень приятно, когда у тебя на столе стоит монитор и он не привлекает внимание своими толстыми пластиковыми рамками. Кроме того, иногда, когда пользователю нужно поставить сразу несколько монитором для работы в цепочке, толстая рамка просто мешает и не дает сосредоточиться на процессе. С новинкой AOC 22B2H таких проблем не будет, так как производитель сделал упор именно на тонкие рамки, которые порадуют своей толщиной и не будут отвлекать во время использования устройства. Стоимость пока что никто не называет, но это будет недорогой продукт, стоящий своих денег на 100%.