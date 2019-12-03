AOC Agon AG493UCX поражает диагональю

В последнее время мониторы с широким форматом стали пользоваться какой-то дикой популярностью среди геймеров, которую объяснить довольно трудно. Далеко не каждая игра может правильно работать с форматом свыше 21:9, тем более при странных разрешениях картинки. Однако пользователи активно скупают такие решения, а значит и компании будут выпускать все больше и больше подобных решений. К примеру, в продажу поступил новый монитор AOC Agon AG493UCX, который справился со всеми задачами и показал рынку, что игровые мониторы могут быть большими, широкими и стильными. Правда стоимость монитора пока что не называется, но мы подождем, пока устройство привезут в нашу страну. Тогда можно будет говорить о прямых конкурентах монитора.