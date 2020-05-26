AOC CU34P2A готовится к релизу

На рынке очень много различных ноутбуков, созданных специально для работы в офисе или для корпоративного сектора. Активно в этом направлении работает компания AOC, которая выпускает довольно много различных устройств для комфортной работы с документами, таблицами или графиками. К примеру, новинка под названием AOC CU34P2A не только выглядит довольно дорого и круто, но и может даже похвастаться достаточно классными характеристиками. Это отличный монитор для рабочих задач, который справится с любыми трудностями, а диагональ дисплея составляет 34 дюйма, чего тоже вполне хватит для всех типов работ. Ждем стоимость этого монитора на территории нашей страны и тогда можно будет говорить о конкуренции с другими мониторами на рынке.

Комментарии и отзывы AOC CU34P2A
Обзоры:
Предварительный обзор Acer Predator CG7. Лучший игровой мониторПредварительный обзор Acer Predator CG7. Лучший игровой монитор
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Новости:
Dell расширяет линейку UltraSharp двумя мониторами U2421HE и U2721DE

Компания Dell планирует расширить линейку UltraSharp представив два новых монитора U2421HE и U2721DE. Мон...
Мониторы Dell UltraSharp U2421HE и U2721DE получили порт USB Type-C

Компания Dell UltraSharp пополнила ассортимент мониторов моделями U2421HE и U2721DE, которые получили 23,...
Dell представила игровой монитор Alienware AW2521HF с частотой обновления 360 Гц

Alienware AW2521HF представляет собой 24,5 дюймовую панель с IPS-матрицей. Монитор предлагает частоту обн...
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
The Witcher 3 продан в количество 30 мил...
The Witcher 3 продан в количество 30 милПрошло 5 лет с момента выхода игры The Witcher 3. Игра стала очень популярной, на нее вышло множество обн...
Стартовали предварительные заказы на сма...
Стартовали предварительные заказы на смаАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который о...
Minecraft продан по всему миру в количес...
Minecraft продан по всему миру в количесНесмотря на то, что игра была выпущена в 2009 году, игра продолжает развиваться и продаваться. Minecraft ...
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня...
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июняРазработчик Kojima Productions и издатель 505 Games объявили в понедельник, что Death Stranding выйдет в ...
Серийная съемка вызывает зависание Canon...
Серийная съемка вызывает зависание CanonНекоторые владельцы топовой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III сообщили о серьезных проблемах, связанн...
Samsung Galaxy S20+ очень тяжело ремонти...
Samsung Galaxy S20+ очень тяжело ремонтиИзвестные во всей индустрии специалисты сервиса iFixit протестировали недавно представленный флагманский ...
Ubisoft анонсировала новых персонажей дл...
Ubisoft анонсировала новых персонажей длUbisoft анонсировала новых персонажей для Rainbow Six Siege. Они будут представлены с новым сезоном под н...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на ...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на В сети появились фотографии топовой беззеркальной камеры Canon EOS R5, которая была показана на выставке ...
Realme представила свои первые умные час...
Realme представила свои первые умные часВзрывная производительность Realme сделала его одним из самых быстрорастущих брендов смартфонов в мире, и...
Смартфон Vivo NEX 3S засветился базе дан...
Смартфон Vivo NEX 3S засветился базе данВ базе данных TENAA засветилась улучшенная версия смартфона Vivo NEX 3, который представили осенью 2019 г...
Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получ...
Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получКомпании Eve пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Spectrum QHD 240Hz и Spectrum 4K 144Hz, кот...
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материн...
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнМы продолжаем изучение материнских плат, построенных на чипсете X570 и рассчитанных на процессоры AMD Ryz...
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-FiОбзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor