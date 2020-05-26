AOC CU34P2A готовится к релизу

На рынке очень много различных ноутбуков, созданных специально для работы в офисе или для корпоративного сектора. Активно в этом направлении работает компания AOC, которая выпускает довольно много различных устройств для комфортной работы с документами, таблицами или графиками. К примеру, новинка под названием AOC CU34P2A не только выглядит довольно дорого и круто, но и может даже похвастаться достаточно классными характеристиками. Это отличный монитор для рабочих задач, который справится с любыми трудностями, а диагональ дисплея составляет 34 дюйма, чего тоже вполне хватит для всех типов работ. Ждем стоимость этого монитора на территории нашей страны и тогда можно будет говорить о конкуренции с другими мониторами на рынке.