AOC Porsche Design Agon Pro PD49 покажут на CES 2024

Профильное издание tomshardware сообщает, что на грядущей выставке CES 2024 будет представлен игровой монитор AOC Agon Pro PD49, созданный в партнерстве с Porsche. Монитор получит 49-дюймовую изогнутую OLED-панель с разрешением 5120:1440 пикселей (формат 5K), кадровой частотой 240 Гц, радиусом кривизны 1800р, стереодинамиками и 5-Мп веб-камерой. Также на выставку привезут плоский 34-дюймовый монитор AOC 34U3 Mini-LED, который будет предназначен для профессиональных создателей контента. Ориентировочные цены грядущих новинок пока не раскрываются. Напомним, что CES 2024 пройдет с 9 по 12 января в конференц-центре Лас-Вегаса.