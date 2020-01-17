AOC Q27G2U порадовал характеристиками

В последнее время все чаще производители мониторов говорят о том, что модели с разрешением FullHD являются прошлым веком и что пора пользователям переходить на более современные решения. Вот только нужно понимать, что для использования более высокого разрешения нужно иметь и компьютер более производительный, иначе просто не выйдет запускать игры и программы в высоком разрешении со стабильной частотой кадров. В AOC решили, что можно сделать нечто среднее и выпустили монитор AOC Q27G2U, который уже и не FullHD, но и уже не 4К-монитор. Его разрешение позволяет насладиться качественной картинкой, но при этом вам даже не нужно покупать мощную видеокарту или что-то в таком духе, ведь 2К-разрешение не требует много мощности ПК.