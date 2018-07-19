AOC Q3279VWFD8 выглядит шикарно

Официально представлен монитор AOC Q3279VWFD8, который идеально подходит и для игр, и для просмотра фильмов, и для любых других задач. Нужно понимать, что производитель реализовал свою задумку в достаточно простом дизайне корпуса, так что каких-то ярких элементов или подсветки ждать не стоит. Это достаточно простенький девайс с очень хорошими характеристиками. Если вы давно хотели 32 дюйма с QHD разрешением для повседневного использования, то обязательно обратите внимание на этот девайс. Компания AOC уже давно доказала, что умеет делать крутые решения для самых разных сфер, а теперь вот нам показали универсальный продукт. Стоимость для России пока что не называют, но мы подождем. Этот тот продукт, который стоит потраченного времени и внимания пользователей.