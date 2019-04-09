AOC U32U1 выглядит крайне стильно

Официально представлен монитор AOC U32U1, который был специально разработан для тех, кто хочет получить не только привлекательный дизайн корпуса, но и массу бонусов в плане качества картинки. Данное решение подходит для тех пользователей, которые хотят получить от своего устройства действительно все возможные преимущества. Хотя, конечно, нужно понимать, что за устройства с таким дизайном нужно отдать очень много личных средств. Это же уникальный монитор, у которого одна только подставка выглядит круче, чем большинство мониторов на рынке в целом. Что уже говорить о тонких рамках вокруг дисплея, минимальном количестве декоративных элементов и стильной панели на задней части монитора. Все сделано для того, чтобы вы наслаждались дизайном.