AOC анонсировала линейку мониторов P2

AOC расширяет ассортимент мониторов предназначенных для офисов и бизнес-центров. Мониторы линейки P2 имеют диагональ от 21,5 до 34 дюймов. Модели имеют конструкцию без рамок. Компания AOC утверждает, что мониторы идеально подходят для установки нескольких мониторов с помощью крепления VESA.

Все мониторы кроме 34 дюймовой имеют IPS матрицу. 34 дюймовая модель использует VA матрицу и изогнутый дизайн. Ключевые особенности мониторов: широкие углы обзора 178 градусов, время отклика 4 мс, частота обновления 75 Гц. Поддержка технологии FreeSync, Flicker-Free и Low Blue Light. Порты VGA, DVI, DisplayPort и HDMI, USB 3.2 разъемы.

Более подробная информация о моделях есть на официальном сайте компании. Мониторы AOC 22P2DU, 22P2Q, 24P2Q, 24P2C, Q24P2Q, 27P2Q, Q27P2Q будут доступны в июне. Выпуск AOC 27P2C и U27P2 запланирован на июль, а выпуск AOC CU34P2A запланирован на август.