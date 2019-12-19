AOC и G2 Esports продолжат сотрудничать

G2 Esports подписала соглашение с AOC в 2018 году. G2 зарекомендовали себя как одна из лучших команд Esports, заняв второе место на чемпионате мира League of Legends этого года и добившись успеха в других дисциплинах, таких как CS: GO, Hearthstone, Rocket League и Sim-Racing.

Новое соглашение предоставит командам G2 игровые мониторы, такие как AOC AGON AG251FZ. G2 и AOC будут участвовать на выставках, турнирах и других игровых событиях. Сделка позволит командам использовать периферию и мониторы, для достижения высоких результатов.