AOC представила 32 дюймовый изогнутый монитор C32G2ZE

Компания AOC представила изогнутый монитор AOC C32G2ZE предлагающий разрешение экрана 1920 на 1080 пикселей. Диагональ экрана 32 дюйма, особенностью монитора является частота обновления 240 Гц.

VA матрица с временем отклика 1 мс, несомненно отличные игровые показатели. Монитор оснащен технологией FreeSync Premium, а функция LFC уменьшает размытость и делает картинку более плавной. Контрастность составляет 3000: 1.

На задней панели есть два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, разъем для наушников и USB порты. Монитор поддерживает крепление VESA 100 на 100. AOC дает три года гарантии. Более подробная информация появиться после официального анонса.

Производитель не утвердил стоимость и дату выхода монитора AOC C32G2ZE.
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