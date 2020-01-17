AOC представила два игровых монитора G2

AOC расширила игровую серию G2 добавив два монитора Q27G2U и CQ27G2U. Обе модели имеют диагональ 27 дюймов с VA-матрицей и разрешением 2560 x 1440 (2K 1440p). Частота обновления экрана составляет 144 Гц, а время отклика 1 мс.

Мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync, которая обеспечивает плавность в играх с переменной частотой обновления VRR. Монитор AOC CQ27G2U имеет идентичные характеристики, что и плоский Q27G2U, но с кривизной 1500R.

Обе модели имеют коэффициент контрастности 3000: 1, обеспечивающий глубокий черный цвет и яркие насыщенные цвета, а также покрывают около 90% AdobeRGB, 120% sRGB и 85% NTSC цветовой гаммы для более реалистичной картинки.

Мониторы используют подставки в стиле G2, она регулируется по высоте и наклону. Модели оборудованы четырьмя портами USB 3.0. Стоимость моделей Q27G2U и CQ27G2U составит от 360 долларов до 400 долларов.