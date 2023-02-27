AOC представила монитор Agon AG455UCX

Начать стоит с того, что пользователи не получают 4К-разрешение, хотя в 2023 году это кажется вполне логичным — играть на меньшем разрешении уже никто не желает. Более того, нужно понимать, что 165 Гц на самом деле никого особо не удивят, ведь в продаже есть мониторы с частотой 240 Гц или даже 520 Гц, то есть в этом нет ничего прорывного. Да и широкий формат на самом деле уже не является чем-то удивительным, так что Agon AG455UCX является вполне стандартным игровым монитором в своём классе. Из преимуществ стоит выделить разве что тот момент, что это относительно доступный игровой монитор, на который стоит обратить внимание, если вы хотите широкий формат и высокую частоту обновления дисплея за адекватные деньги. В этом случае Agon AG455UCX очень даже хорош.