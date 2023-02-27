AOC представила монитор Agon AG455UCX

На рынке игровых мониторов достаточно давно не происходило ничего интересного, потому что никаких новых технологий ещё не придумали. Более того, стоит понимать, что производителям на самом деле не очень выгодно, потому что если пользователи и так покупают, то зачем стараться? Впрочем, в компании AOC думают, что всё же инновации нужны, пусть и в умеренном формате, так что сегодня в продажу поступил новый широкоформатный монитор Agon AG455UCX, который обладает внушительной диагональю в 45 дюймов при 2К-разрешении и частоте обновления в 165 Гц. Этого достаточно, чтобы пользователь мог с комфортом заниматься любимым делом и получать от этого море положительных эмоций и радости. Впрочем, стоит сразу уточнить некоторые важные моменты.

Начать стоит с того, что пользователи не получают 4К-разрешение, хотя в 2023 году это кажется вполне логичным — играть на меньшем разрешении уже никто не желает. Более того, нужно понимать, что 165 Гц на самом деле никого особо не удивят, ведь в продаже есть мониторы с частотой 240 Гц или даже 520 Гц, то есть в этом нет ничего прорывного. Да и широкий формат на самом деле уже не является чем-то удивительным, так что Agon AG455UCX является вполне стандартным игровым монитором в своём классе. Из преимуществ стоит выделить разве что тот момент, что это относительно доступный игровой монитор, на который стоит обратить внимание, если вы хотите широкий формат и высокую частоту обновления дисплея за адекватные деньги. В этом случае Agon AG455UCX очень даже хорош.
Монитор Redmi G24 рекордно подешевел в Китае …
Компания Xiaomi снизила цену на игровой монитор Redmi G24, который дебютировал в Китае в сентябре по цене…
LG представила монитор 27GR95QE с изогнутой матрицей…
В последнее время на рынке игровых мониторов всё больше и больше новинок, которые выглядят привлекательно…
Монитор Samsung Odyssey Neo G7 выходит в Европе …
Компания Samsung представила в Европе геймерский монитор Odyssey Neo G7, который ранее вышел в Южной Коре…
240-Гц монитор LG UltraGear OLED оценен в $1500…
Компания LG объявила цены на 27- и 45-дюймовые мониторы LG UltraGear OLED, которые были представлены на в…
Xiaomi Mi 144Hz Curved Gaming Monitor подешевел до $235…
Сетевые источники сообщают, что популярный игровой монитор Xiaomi Mi 144Hz Curved Gaming Monitor подешеве…
Представлен монитор Samsung ViewFinity S9 5K…
Компания Samsung пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ViewFinity S9, которая получила…
MSI MEG 342C QD-OLED попал на первые обзоры…
Некоторое время назад на просторах интернета появились первые инсайдерские данные про монитор флагманског…
27-дюймовый 4K-монитор Redmi подешевел до $214 …
Китайские источники сообщают, что популярная площадка JD.com снизила цену на 27-дюймовый монитор Redmi с…
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor