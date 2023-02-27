AOC представила монитор Agon AG455UCX

На рынке игровых мониторов достаточно давно не происходило ничего интересного, потому что никаких новых технологий ещё не придумали. Более того, стоит понимать, что производителям на самом деле не очень выгодно, потому что если пользователи и так покупают, то зачем стараться? Впрочем, в компании AOC думают, что всё же инновации нужны, пусть и в умеренном формате, так что сегодня в продажу поступил новый широкоформатный монитор Agon AG455UCX, который обладает внушительной диагональю в 45 дюймов при 2К-разрешении и частоте обновления в 165 Гц. Этого достаточно, чтобы пользователь мог с комфортом заниматься любимым делом и получать от этого море положительных эмоций и радости. Впрочем, стоит сразу уточнить некоторые важные моменты.

Начать стоит с того, что пользователи не получают 4К-разрешение, хотя в 2023 году это кажется вполне логичным — играть на меньшем разрешении уже никто не желает. Более того, нужно понимать, что 165 Гц на самом деле никого особо не удивят, ведь в продаже есть мониторы с частотой 240 Гц или даже 520 Гц, то есть в этом нет ничего прорывного. Да и широкий формат на самом деле уже не является чем-то удивительным, так что Agon AG455UCX является вполне стандартным игровым монитором в своём классе. Из преимуществ стоит выделить разве что тот момент, что это относительно доступный игровой монитор, на который стоит обратить внимание, если вы хотите широкий формат и высокую частоту обновления дисплея за адекватные деньги. В этом случае Agon AG455UCX очень даже хорош.