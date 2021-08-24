AOC представляет четыре новых профессиональных монитора линейки P2 с разрешением QHD и 4K

Компания AOC, которая специализируется на производстве дисплеев, расширяет линейку профессиональных мониторов P2, добавив в неё четыре новые модели.

Новый 32-дюймовый монитор AOC U32P2CA оснащен VA-панелью с собственным разрешением 4K (3840x2160 пикселей), обеспечивающим исключительную контрастность 3000:1. Яркость 350 нит позволяет использовать его даже в условиях яркого освещения, а по-настоящему глубокий чёрный цвет и широкий охват цветовой гаммы (119% sRGB, 97,3% AdobeRGB, 90,7% DCI-P3) обеспечивают насыщенное и яркое изображение, идеально подходящее для фото- и видеоредакторов, дизайнеров и создателей контента. Для большей гибкости в использовании и освобождения пространства на столе, монитор располагает выемкой для кабелей в подставке и оснащён концентратором USB 3.2 с четырьмя портами для удобного подключения периферии и устройств. Разъём USB-C можно использовать для питания и зарядки ноутбуков или других устройств на мощности до 65 Вт.

В 27-дюймовом AOC U27P2CA используется IPS-панель с разрешением 4K. Дополнительная резкость за счёт более высокой плотности пикселей при меньшем размере экрана и повышенная точность цветопередачи позволяют монитору по-настоящему сиять, обеспечивая реалистичное изображение с широким охватом цветовой гаммы. Подобно своему 32-дюймовому родственнику, U27P2CA также оснащён режимом «картинка рядом с картинкой».

Две другие модели с разрешением QHD — это 32-дюймовый AOC Q32P2CA и 27-дюймовый AOC Q27P2CA, оборудованы панелями IPS и располагают частотой обновления 75 Гц. Изображение на экране Q27P2CA намного более резкое благодаря меньшему размеру 27-дюймовой панели. Сочетание такой диагонали с разрешением QHD — оптимально для подавляющего большинства пользователей. Монитор отличается красочными, богатыми визуальными эффектами, подходящими для большинства приложений, и исключительно широким охватом цветовой гаммы (126,5% sRGB, 108,4% AdobeRGB, 100,8% DCI-P3), который оценят графические дизайнеры и создатели контента.

Мониторы могут похвастаться временем отклика GtG 4 мс для быстрой и плавной смены картинки и поддержкой технологии Adaptive-Sync для синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров графического процессора. Модели QHD Q32P2CA и Q27P2CA также предлагают частоту обновления 75 Гц, которая, в отличие от более привычной частоты обновления 60 Гц, обеспечивает на 25% большую плавность смены изображения при быстром движении объектов или перемещении курсора. Все модели совместимы с креплением VESA 100x100 мм и оснащены эргономичной подставкой с регулировкой по высоте до 150 мм, возможностью поворота на 90° и наклона. 32-дюймовые модели оборудованы двумя динамиками мощностью 3 Вт, а 27-дюймовые — двумя динамиками мощностью 2 Вт. Все модели также оснащены 3,5 мм разъёмами для наушников.

Чтобы обеспечить возможность подключения посредством USB-C к устаревшим устройствам без такого разъёма, в комплект поставки всех моделей также входит съёмный кабель-переходник USB-C — USB-C/USB-A. Кроме того, с помощью дополнительного кронштейна AOC VESA-P2, к подставке монитора можно прикрепить мини-ПК или ПК в форм-факторе NUC. Это удобное решение открывает возможности для дальнейших обновлений.

Мониторы AOC Q32P2CA и U27P2CA появятся в продаже в августе 2021 года по рекомендованной розничной цене 31 059 и 35 509 рублей, соответственно. Модель AOC U32P2CA поступит в продажу в сентябре 2021 года по цене 40 849 рублей. AOC Q27P2CA поступит в продажу в октябре 2021 года по цене 31 949 рублей.
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