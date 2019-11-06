AOC представляет новые мониторы U32U1, Q27T1 в партнерстве с Porsche

2019-11-06, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - AOC Q27T1,U32U1; [81]
AOC анонсировала два новых монитора, разработанных в сотрудничестве с дизайн-студиями Porsche. Меньший монитор, Q27T1, имеет 27-дюймовую IPS-панель с разрешением QuadHD (2560 x 1440), покрывающую 90% цветового пространства NTSC и 107% RGB. Яркость составляет 350 нит, и она не зависит от HDR сертификация и возможности подключения ограничены 2x HDMI и 1x DisplayPort. С точки зрения дизайна, это минималистичный дизайн с асимметричной металлической подставкой.

AOC U32U1 - это 32-дюймовая IPS-панель имеет разрешение 4K, поверх 10-битной панели, которая обеспечивает 90% -ное покрытие цветового пространства DCI-P3 . Есть сертификация VESA DisplayHDR 600 и поддержка HDR10. Треугольная подставка с тремя зубцами, поддерживает монитор и также оснащен : 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB -C 3.0 с выходной мощностью 65 Вт и 4x USB 3.1.


Комментарии и отзывы AOC Q27T1,U32U1
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