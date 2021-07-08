AOC выпускает портативный монитор I1601P

AOC объявила о выпуске портативного монитора I1601P с гибридным подключением USB-C и USB-A.

AOC I1601P оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD. Частота обновления составляет 60 Гц, время отклика 5 мс. Дисплей имеет антибликовое покрытие. Есть функция LowBlue для уменьшения синего цвета.

Портативный монитор имеет стильный дизайн. В комплектацию входит складная подставка.

Монитор предлагает гибридное подключение: его можно подключить как через порт USB-A, так и через USB-C и все это благодаря одному кабелю.

Портативный монитор AOC I1601P поступит в продажу в августе по рекомендованной розничной цене около 270 долларов.