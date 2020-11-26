AOC выпустили два изогнутых 31,5-дюймовых 165 Гц монитора

В 31,5-дюймовой модели CQ32G2SE используется изогнутая 1500R VA-панель с разрешением QHD (2560x1440), что обеспечивает плотность 94 пикселя на дюйм. CQ32G2SE также имеет широкие углы обзора (178 ° / 178 °), высокий коэффициент контрастности (3000: 1) и широкую цветовую гамму с охватом sRGB 121%. Вторая новая модель, AOC C32G2AE с той же частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс, оснащена разрешением Full HD. Эта модель идеально подходит как для начинающих геймеров, так и для энтузиастов, использующих конфигурацию с несколькими мониторами, благодаря безрамочному дизайну и возможности крепления по стандарту VESA.
AOC C32G2AE и CQ32G2SE будут доступны в Европе с конца ноября 2020 года по розничной цене 249 и 329 фунтов стерлингов соответственно.