AORUS 17 ноутбук с переключателями Omron

Игровое подразделение AORUS представила первый в мире ноутбук с механическими переключателями Omron которые имеют RGB подсветку.

Ноутбук предлагает установленную операционную систему Windows 10 Pro или Home. Большинство компонентов были предоставлены компанией Intel. Процессор Intel Core i9 в паре с видеокартой Nvidia GeForce RTX 20-ой серии. Специально разработанная система охлаждения WindForce. SSD накопитель Intel 760P формата M.2 PCIe Gen3x4. Звуковая подсистема ESS Sabre Hi-Fi Audio DAC.

IPS дисплей с 17,3 диагональю и сертификацией калибровки X-Rite Pantone. 240 Гц с временем отклика 3 мс. Игровой интернет чип и сетевая беспроводная карта AX1650 обеспечат вам онлайн-игру без лагов и задержек. Доступны подключения DisplayPort 1.4, два USB 3.1 Type-C, два порта USB 3.1 Type-A, слот для кардридера, разъем для наушников и микрофона. HDMI 2.0 и Type-C.