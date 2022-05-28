AQIRYS представила игровую мышь Great Annihilator ALPHA

Игровой румынский бренд AQIRYS объявил о выпуске игровой мыши - Great Annihilator ALPHA. В стандартный пакет входит набор аксессуаров для мгновенной настройки внешнего вида мыши, эргономики и функциональности. Мышка очень легкая благодаря конструкции с перфорацией.

Входящий в комплект адаптер расширения позволяет легко переключаться между беспроводным и проводным режимами (зарядка) для непрерывной игры.

Точность и четкость обеспечиваются встроенным современным оптическим датчиком с разрешением 19000 dpi. Новейшая беспроводная технология игрового класса на частоте 2,4 ГГц обеспечивает игровой процесс без задержек при частоте опроса 1000 Гц и времени отклика 1 мс. Мышка поставляется с программным обеспечением AQIRYS, с помощью которой можно настроить программируемые клавиши, сохранять профили и подсветку.

Мышь AQIRYS TGA ALPHA доступна рекомендованной розничной цене 89,99 евро.