AQIRYS выпустила игровую мышь Great Annihilator ALPHA

AQIRYS, популярный румынский игровой бренд, объявил о выпуске самой передовой игровой мыши в своем портфолио — TGA ALPHA. Анонсированная сегодня модель предназначена для всех, кто ищет беспроводные игровые возможности с профессиональным уровнем производительности для киберспорта в сочетании с исключительными возможностями готовой настройки и дополняет серию высококлассных мышей The Great Annihilator.

Названная в честь одного из самых редких объектов в космосе, мышь The Great Annihilator в своем ALPHA-выражении обладает таким же впечатляющим набором функций и точностью следующего поколения, что и отмеченный наградами архетип. Но на этот раз в невероятном сверхлегком корпусе весом 65 грамм и со значительным расширением возможностей настройки, чтобы лучше соответствовать вашему игровому стилю.

Точность и достоверность обеспечиваются встроенным современным оптическим датчиком с разрешением 19000 dpi, разработанным ведущим мировым производителем, и использованием механических переключателей, рассчитанных на 80 миллионов нажатий кнопок в течение длительного времени.

Новейшая беспроводная технология игрового класса на частоте 2,4 ГГц позволяет раскрыть свои навыки без задержек при частоте 1000 Гц и времени отклика 1 мс. Входящий в комплект адаптер расширения позволяет легко переключаться между беспроводным и проводным режимами для непрерывной игры.

Система динамической подсветки с полным цветовым охватом оживляет внешний вид TGA ALPHA. Программное обеспечение для мыши AQIRYS позволяет выполнять глубокую настройку всех основных функций и сохраняет настройки во встроенной памяти, поэтому вы можете свободно играть, где бы вы ни находились.
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