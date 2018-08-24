ASRock X370 Pro BTC+ для майнинга

В последнее время популярность добытчиков криптовалюты сильно упала — цена на валюту снизилась, добывать стало не так выгодно, окупается ферма около полутора лет. Тем не менее, пользователи продолжают собирать фермы в домашних условиях, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Вот для таких товарищей и выпустили ASRock X370 Pro BTC+. Это отличная плата для установки видеокарт и процессора AMD. Хотя, стоит понимать, что процессор не влияет на производительность системы во время добычи валюты и вы можете поставить абсолютно любой самый простенький процессор. Однако, если вы планируете добывать криптовалюту на такой системе, то лучше позаботьтесь о процессоре, который не будет перегреваться и выводить систему из строя. Детальных тестов пока что нет, но это же материнская плата, что с ней может случиться.