ASRock Z490 Phantom Gaming ITX новая материнская плата сокета LGA1200

Компания ASRock представила еще одну модель материнской платы нового чипсета Z490 Phantom Gaming ITX. Модельный ряд Z490 компании ASRock представлена только одной моделью mini-ITX форм-фактора.

Материнская плата включает в себя поддержку Thunderbolt 3 через порт Type-C, Intel Wi-Fi 6, BT 5.1 и контроллер 2.5G Ethernet на базе Realtek. 8-фазное питание процессора, два слота PCIe 3.0 x4 M.2, четыре слота SATA.

ASRock Z490 Phantom Gaming ITX обеспечивает поддержку памяти до 64 Гб DDR4-4666. Силовые каскады DrMOS на 90 и большой радиатор на зоне VRM позволят разогнать процессор нового поколения.

Материнская плата ASRock Z490 Phantom Gaming ITX станет отличным решением для построения компактных игровых систем.