ASRock Z590M-ITX/ax компактная плата с широким функционалом

ASRock представила плату Z590M-ITX/ax. Новая компактная плата поддерживает процессоры Intel Core 11-го поколения. В ней используется решение PCIe 4.0 High Speed ​​M.2, то есть плата способна разместить несколько накопителей M.2 благодаря разъему Hyper M.2 и Ultra M.2 SSD.

Кроме того, ASRock Z590M-ITX/ax обеспечивает высокоскоростной доступ к сети через LAN-порт Dragon 2,5 Гб/с LAN. Материнская плата оснащена усиленным разъемом PCIe 4.0, есть фронтальный разъем USB 3.2 Gen2 Type-C. Плата способна работать с памятью на частоте 5066 МГц. 8-фаз питания гарантируют стабильный разгон процессора.

На задней плате есть два порта для Wi-Fi, разъем HDMI, DisplayPort 1.4, четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 2.0, один USB 3.2 Gen2x2 Type-C, два RJ-45 LAN с индикаторами и аудиоразъемы.

Дата релиза и стоимость материнской платы не раскрыты.
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