ASRock и Ryzen бьют мировые рекорды по разгону

В достижении рекордных результатов помогла материнская плата компании ASRock TRX40 Taichi, которая предлагает 16 фаз питания на процессор, а также процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X в разгоне.

Рекорды были установлены профессиональными оверклокерами. "Splave" установил мировой рекорд wPrime-1024M за 11 с 541 мс. Рекорд GPUPI для ЦП - 1B при 21 сек 622 мс. В программе CINEBENCH - R20 система произвела 39 518 знаков.

Geekbench3 для Muilti Core с 293,771 очков. HWBOTx265 Benchmark сборка набрала 384,389 кадров в секунду. Рекорды оставили далеко позади процессоры Intel Xeons.