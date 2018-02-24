ASRock начинает выпуск материнской платы Budget X370 Pro4 AM4

ASRock выпускает новую материнскую плату форм фактора ATX, AMD Socket AM4 X370 Pro 4 поставляется в черно-белом исполнении и начнет продаваться уже в начале марта всего за 95 евро.Вам может понравиться дизайн. Радиаторы могут быть более простыми, и к сожалению нету функции RGB bling. Она имеет все те же разъемы, которые вы можете увидеть в X3870, включая два слота M2, USB 3.1 Type-C и расширенная звуковая плата. Плата имеет 9 фаз питания и имеет поддержку четырех DDR4 DIMM памяти, которые могут работать на частоте вплоть до 3200 МГц. Она имеет два слота x16 PCIe.