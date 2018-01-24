ASRock новые обновления BIOS против уязвимости

ASRock была только что проинформирована Intel о том, что они раскрыли проблему перезагрузки на ранее выпущенном микрокоде. Чтобы устранить уязвимость безопасности (SA-00088), ASRock будет тесно сотрудничать с Intel для разработки и обновления нового BIOS для материнских плат 8/9/100/200 / Z370 / X99 / X299.
ASRock знает, что текущая версия микрокода Intel может быть устранена уязвимостями безопасности. Мы рекомендуем пользователям обновлять свои системы, как только микрокод версии будет выпущен из Intel. Чтобы быстро и конструктивно решить эту проблему.
ASRock знает, что текущая версия микрокода Intel может быть устранена уязвимостями безопасности. Мы рекомендуем пользователям обновлять свои системы, как только микрокод версии будет выпущен из Intel. Чтобы быстро и конструктивно решить эту проблему.