ASRock новые обновления BIOS против уязвимости

ASRock была только что проинформирована Intel о том, что они раскрыли проблему перезагрузки на ранее выпущенном микрокоде. Чтобы устранить уязвимость безопасности (SA-00088), ASRock будет тесно сотрудничать с Intel для разработки и обновления нового BIOS для материнских плат 8/9/100/200 / Z370 / X99 / X299.ASRock знает, что текущая версия микрокода Intel может быть устранена уязвимостями безопасности. Мы рекомендуем пользователям обновлять свои системы, как только микрокод версии будет выпущен из Intel. Чтобы быстро и конструктивно решить эту проблему.